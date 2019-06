Ghadyego Carrarro no London Pub

Nos dias 06 e 07 de junho, quinta e sexta-feira, o London Pub recebe o grande contrabaixista Ghadyego Carrarro para uma noite repleta de sonoridades que cercam a fronteira sul-americana, misturando ainda ritmos brasileiros, argentinos e uruguaios, jazz e sons regionais do Brasil.

O músico convida os grandes Daniel Vargas (bateria) e Guilherme Goulart (acordeom) para acompanhá-lo nesta grande noite. Os ingressos antecipados já estão a venda no site Sympla (pelo link: https://bit.ly/2YVByms) a R$ 15 e na hora e no local a R$ 20,00.

Ghadyego Carraro é baixista, compositor, arranjador e pesquisador natural da região sul do Brasil. Ele possui ainda mestrado em contrabaixo pela UFG e atualmente pesquisador em nível de doutorado. Está constantemente presente no Brasil e no exterior em apresentações com seu trabalho solo, além de ministrar aulas em diferentes lugares do Brasil.

Também atua constantemente como músico de estúdio, produtor e arranjador musical. Suas influências flertam com sons de Alegre, Correa, Astor Piazzola, Heitor Villa Lobos, Jonh Patitucci, Arthur Maia, Milton Nascimento, Tom Jobim, Avisahy Cohen e Diego Schissi. O London Pub & Bistrô fica na rua José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa. Para reservas e demais informações, basta entrar em contato pelo telefone: (51) 98233-7037.

SERVIÇO:

O que: Ghadyego Carrarro se apresenta nos dias 06 e 07 de junho no London Pub

Quando: Quinta (06) e sexta-feira (07), às 22h / a casa abre às 19h

Onde: London Pub (R. José do Patrocínio, 964 – Cidade Baixa)

Valor: – R$ 15 antecipado pelo Sympla: https://bit.ly/2YVByms – R$ 20 (em dinheiro na hora)

Reservas: até 21h – solicitar pelo whatsapp (51) 98233-7037

