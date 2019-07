Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso adotam o segundo filho

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso aumentaram a família! O casal de atores agora tem Bless, um menino de 4 anos, que também é do Malawi, país da África – assim como Chissomo, a Títi, que completou 6 anos no mês passado. “É com enorme alegria que comunicamos a chegada de Bless Ewbank Gagliasso, o segundo filho do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Bless tem 4 anos de idade e nasceu no Malawi, na África, mesmo continente de sua irmã, Chissomo”, segundo comunicado enviado à imprensa.

“A adoção da criança correu em sigilo como acontece em qualquer processo do tipo. Foram e estão sendo respeitadas as orientações das autoridades e assistentes sociais do país africano. Portanto, para que o processo seja concluído sem maiores intercorrências jurídicas pedimos a compreensão de todos. A família está feliz com a chegada de Bless e, logo, o momento é de alegria e de acolhimento ao menino”, completa o comunicado.

A vontade de ter mais filhos sempre foi um assunto abordado por ambos em entrevistas e nas redes sociais. Ele negou que seja estéril. “A gente só não quer ter filho biológico no momento”, afirmou o ator. Bruno e Giovanna são casados desde 2010 e adotaram Títi em 2016, quando puderam trazer a menina para morar no Brasil. Em um post, Gioh contou o significado do nome da filha. “Chissomo! Não é a toa que seu nome significa ‘Graça Divina'”, disse. Tanto a apresentadora quanto o ator tem o nome Chissomo tatuado no corpo. Ele, no peito, e ela, no pescoço.

O casal viajou para a África no dia 5 de julho e registrou o começo do passeio nas redes sociais. Eles passaram pela Cidade do Cabo, na África do Sul, e estão hospedados em um hotel em Sabi Sabi, um parque nacional no país.

Em janeiro, Giovanna já havia falado que Títi pedia aos dois um irmão. “Minha filha está pedindo muito. Ela sempre quer que os primos estejam em casa, os amigos estejam em casa. Eu sempre deixo tudo nas mãos de Deus. A vida me dá caminhos, vou sentindo e vou seguindo. Sempre fui assim”, explicou ela.

Adoção de Títi

Nascida no Malawi, país da África Oriental, a menina mudou a vida de Giovanna e do ator Bruno Gagliasso, com quem a atriz é casada desde 2010. “A adoção de Titi foi uma experiência transformadora”, disse Giovanna, à revista 29Horas, do Aeroporto de Congonhas/SP, lembrando do momento mágico em que conheceu a filha.

Tudo começou quando ela foi fazer uma reportagem para o programa Domingão do Faustão sobre uma ONG americana que trabalha com crianças do Malawi, em 2015. Durante uma visita a um abrigo de órfãos em Lilongwe, capital do Malawi, conheceu a menina, com quem teve uma conexão muito forte. “Foi quando eu soube que seria mãe”, falou Giovanna.

“Sempre digo que eu era uma pessoa antes dessa viagem e virei outra depois Hoje tenho outro pensamento em relação à vida. Não reclamo mais de certas coisas e dou valor à saúde, ao amor, à família, muito mais do que eu dava antes”, explicou. Sobre a maternidade, em si, ela reflete: “É a melhor coisa da vida. Minha mãe dizia isso e eu não acreditava. O Bruno sempre quis ter filho e eu era meio workaholic, do tipo, ‘agora não é o momento, eu quero trabalhar’. Até que Deus colocou na minha vida a minha filha e eu joguei tudo pro alto, esqueci do trabalho. A única coisa que eu conseguia pensar era em ser mãe”.

