Giro de 180 graus

Os governos Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer foram idênticos na tática: ignoraram o ressarcimento na íntegra aos Estados dos valores não cobrados do ICMS dos produtos primários exportados. Regra estabelecida pela Lei Kandir em 1996.

O atual governo toma nova postura e reconhece a dívida. Tanto que, na renegociação do pacto federativo, vai propor melhoria na repartição do bolo tributário, desde que os Estados renunciem às ações que mantêm no Poder Judiciário, cobrando o que não foi pago da Lei Kandir, que ultrapassa o total de 600 bilhões de reais.

Brasília abre a mão

A reavaliação do pacto federativo, prometida por Brasília, traz vantagens aos Estados. A primeira seria a participação no dinheiro que o governo federal vai arrecadar com o megaleilão do pré-sal da área conhecida como cessão onerosa. Marcado para 6 de novembro, prevê arrecadação de 106 bilhões e 600 milhões de reais. O governo federal vai propor que 21 bilhões de reais sejam transferidos aos Estados. O assunto entra hoje na pauta da Comissão de Constituição e Justiça do Senado.

Prato feito

Estará na fila de votações do Congresso Nacional, amanhã, a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2020 com rombo de 124 bilhões e 100 milhões de reais, sem incluir o pagamento de juros para rolagem da dívida. Desde 2014, as contas do governo federal estão no vermelho e a previsão é de que essa situação perdure até 2022.

Ausência

Os parlamentares votam e aprovam. Parece que a elaboração do orçamento se dá em outro planeta que eles não enxergam nem usando um telescópio gigante. Mesmo que seja tarefa do Executivo, deputados federais e senadores poderiam botar a mão na massa.

Boa iniciativa

A Secretaria da Fazenda do Estado começa uma nova fase, abrindo as portas para ouvir empresários. Os encontros tratam de desenvolvimento, integração entre fisco e contribuintes, além de reforma tributária.

Jogo do empurra

Estados e municípios são vítimas de gestores irresponsáveis que, ao longo de décadas, contraíram empréstimos muito além da capacidade financeira. Confiavam que a geração seguinte daria um jeito.

Todos soltos

O mais incrível em meio às chamas na Amazônia: não conseguem prender ninguém. A apresentação dos criminosos serviria de advertência. Por enquanto, agem livremente.

Caindo

A próxima reunião do Comitê de Política Monetária, para tratar da taxa básica de juros, será no dia 17 de setembro. Os bancos Itaú e Bradesco preveem queda de 6 para 5,5 por cento. Apostam também que, em dezembro, chegará a 5 por cento.

Há 25 anos

A divulgação de autoria externa, concluída em agosto de 1994, mostrou que o governo do Estado de São Paulo estava falido. Se fosse uma empresa privada, não teria crédito no sistema financeiro. Análise do balanço mostrou que nem a venda de todos os seus bens móveis e imóveis pagaria o total da dívida de 31 bilhões e 600 milhões de reais.

A saída

O Estado de São Paulo se reequilibrou por meio do aumento da receita. A locomotiva brasileira atrai empresas que não param de produzir e pagar impostos, regando os cofres públicos. É o que os demais não conseguem fazer.

Só na retórica

O Congresso Nacional mantém, desde 2008, a Comissão Mista Permanente de Mudanças Climáticas com as atribuições de acompanhar, monitorar e fiscalizar, de modo contínuo, as ações referentes às mudanças climáticas no Brasil.

Resultado nunca apareceu.

Deu no site

Polícia Federal conclui inquérito e atribui a Rodrigo Maia crimes de corrupção, lavagem e caixa 2.

É agora que o caldo vai entornar.

Quando toca o despertador

Há eleitores que demoram para perceber: aplaudiram candidatos mais pelas promessas do que pelas realizações após serem eleitos.

Deixe seu comentário: