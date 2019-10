Gisele Bündchen faz post inspirador: “Não dê tanto poder ao outro sobre sua vida”

Gisele Bündchen mostrou-se inspirada nesta terça-feira (15) no Instagram. “Nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. É um trabalho interno. Não dê tanto poder ao outro sobre sua vida”, disse a brasileira na postagem postada de uma fotografia dela mesmo em preto e branco.

A publicação já conta com mais de 300 mil curtidas e vem recebendo comentários de famosos, como a ex-modelo Cindy Crawford e a apresentadora Angélica. Bündchen é conhecida não só por ser uma das modelos mais bem-sucedidas da história, mas também por sua atuação como ativista ambiental.

A modelo é casada com o craque do futebol americano, Tom Brady, com quem tem dois filhos, Benjamin e Vivian. Mesmo aposentada das passarelas desde 2015, Bundchen fechou o ano de 2018 com faturamento de R$ 39 milhões, o que a colocou em quinto lugar na lista de mais bem pagas da revista Forbes.