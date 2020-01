Magazine Glamour Garcia teve parte do dedo arrancada pelo ex durante “A Dona do Pedaço”

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2020

Em outubro do ano passado, o produtor musical fechou uma porta na mão da atriz (foto), que acabou tendo que ser submetida a uma cirurgia de reimplante de parte de um dedo Foto: Reprodução/Instagram Em outubro do ano passado, o produtor musical fechou uma porta na mão da atriz, que acabou tendo que ser submetida a uma cirurgia de reimplante de parte de um dedo (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Glamour Garcia relatou ter sofrido agressões do ex-marido, Gustavo Dagnese. Nesta quinta-feira (16), a história ganhou um novo capítulo. Em outubro do ano passado, o produtor musical fechou uma porta na mão da atriz, que acabou tendo que ser submetida a uma cirurgia de reimplante de parte de um dedo.

Na época da agressão, ela deu entrada em um hospital de madrugada e disse à equipe médica que o culpado foi Gustavo Dagnese. Apesar disso, ela optou por não registrar boletim de ocorrência contra o até então marido.

Após passar pela cirurgia, Glamour voltou ao trabalho com um curativo no dedo e acabava escondendo o braço atrás do corpo nas gravações. Além disso, as gravações das cenas de “A Dona do Pedaço”, da TV Globo, só mostravam a personagem da cintura para cima.

Nesta semana, Glamour esteve no Instituto Médico Legal para realizar exame de corpo de delito. Ela prestou queixa por agressão contra o ex-marido no último sábado (11), pedindo também uma medida protetiva.

