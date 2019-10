GNC Cinemas exibe o filme “Projeto Gemini”, que inova com a utilização de tecnologia diferenciada

Na constante busca por tecnologia de ponta e qualidade para proporcionar ao público uma experiência inesquecível, o GNC Cinemas exibirá o filme “Projeto Gemini”, com estreia prevista em todo Brasil no dia 10 de outubro. Trata-se de um inovador thriller de ação em formato 3D Plus, técnica que permite imagens mais nítidas, maior definição, contraste e brilho superior. O filme marca a aposta da Paramount Pictures na nova tecnologia, tendência no mercado cinematográfico.

O vídeo traz o ator Will Smith enfrentando a si mesmo como Henry Brogan, um dos mais letais assassinos de aluguel do planeta. Quando a idade começa a pesar, o desempenho cair e a desconfiança aumentar, seus chefes decidem criar um clone mais jovem e forte para eliminá-lo. Para os mais entusiastas de cenas de ação rápidas e intensas, a trama conta com efeitos visuais de grande impacto e a inédita tecnologia de rejuvenescimento para que Smith interprete os dois papéis.

Em Porto Alegre, as salas do GNC Cinemas do Shopping Praia de Belas (sala 2) e Shopping Iguatemi (sala 4) já foram especialmente preparadas para exibir o novo formato. Além da Capital, as salas em todas as cidades nas quais o GNC Cinemas opera serão adaptadas para receber o 3D Plus: Caxias do Sul (Shopping Iguatemi – sala 4); Santa Catarina (Balneário Camboriú – Balneário Shopping – salas 1 e Vip); Joinville (Shopping Garten – sala 2); Blumenau (Shopping Neumarkt – sala 2) e Criciúma (Nações Shopping – salas 3 e Vip).

