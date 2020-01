Últimas Golpe no WhatsApp oferece ingressos gratuitos para shows; saiba como se proteger

Por Redação O Sul | 11 de janeiro de 2020

A nova fraude no WhatsApp se baseia em ingressos gratuitos para shows de cantores famosos (Foto: Reprodução)

Um novo golpe no WhatsApp tem feito algumas vítimas nos últimos dias. A fraude se baseia em ingressos gratuitos para shows de cantores famosos, de acordo com a fabricante de antivírus Kaspersky.

Um suposto organizador de um evento liga para a vítima e afirma que ela ganhou convites VIP para um show ou uma festa. Para “garantir a segurança” da mensagem, um golpista – se passando por organizador de eventos – diz para a vítima que enviou um SMS e pede para ela confirmar a sequência numérica recebida para adquirir o ingresso.

O problema é que, na realidade, os números são o código de ativação da conta da pessoa no WhatsApp. Ao passar esse dado, o golpista tem acesso às informações do perfil, bloqueando outro aparelho de entrar no aplicativo.

A partir desse momento, com acesso ao app, o golpista tem várias maneiras de praticar novos crimes, como pedir dinheiro emprestado a um amigo, por exemplo.

A Kaspersky ainda explica como os criminosos mantêm o comando do perfil da vítima. “Para permanecer mais tempo com a conta, os criminosos estão criando a dupla autenticação no WhatsApp nas contas das vítimas que não o tinham configurado, o que impede o verdadeiro dono de recuperá-la”.

Como se proteger

A autenticação mencionada pela Kaspersky é uma boa maneira de evitar ataques virtuais. Trata-se de um código de seis dígitos que sempre será solicitado, assim que o dono do smartphone instalar o app em um novo aparelho.

Para ativá-lo, basta seguir os seguintes passos: acessar o item das configurações (as bolinhas do canto superior direto para dispositivos Android); entrar em “Configurações”, ir em “Conta”, clicar em “Confirmação em duas etapas” e criar a sequência desejada.

Voltar Todas de Últimas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário