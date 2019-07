Gótica suave! Avril Lavigne divulga primeira imagem do clipe de “I Fell In Love With The Devil”

Por Anna Dalbem*

Recentemente, Avril Lavigne abriu um concurso para ver qual fã seria responsável por fazer a capa do single “I Fell In Love With The Devil” e quem ganhou foi um brasileiro! Já na sexta-feira (5), Avril publicou a primeira imagem do vídeo, bem gótica de preto e segurando uma cruz! Olha só:

Neste sábado (6) tivemos mais uma surpresa! Avril publicou em sua conta do Instagram outra foto do clipe, dessa vez tocando piano e com um vestido vermelho!

Deu pra ver que será bem gótico né?! A data de lançamento ainda não foi divulgada, mas esperamos que não demore!

“I Fell In Love With The Devil” faz parte de seu mais recente álbum “Head Above Water”. A cantora também entrará em turnê no dia 14 de setembro na América do Norte.

*Estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

