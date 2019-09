Na quinta-feira (19), 27 novos defensores públicos foram empossados e reforçarão o grupo de servidores públicos que atuam em todo o Rio Grande do Sul promovendo a defesa dos direitos às pessoas em situação de vulnerabilidade. Durante a cerimônia, o governador Eduardo Leite foi condecorado com a medalha alusiva aos 25 anos da Defensoria Pública do RS.

