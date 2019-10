O governador Eduardo Leite sancionou, na manhã desta terça-feira (1º), três projetos de lei, sendo dois de autoria do Executivo e outro do Tribunal de Contas do Estado. O primeiro foi o PL 339/2019, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023. O PPA Novas Façanhas, como ficou denominado o projeto, reflete o planejamento estratégico da atual administração.

Deixe seu comentário: