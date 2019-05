Mais um passo para concretizar a promessa de tornar o governo do RS 100% digital até o final a gestão foi dado nesta quarta-feira (29). O governador Eduardo Leite abriu a primeira edição do SmartGov – Seminário de Inovação na Gestão Pública. “Precisamos arriscar, inovar e ousar sair da caixa, para colocar o governo na velocidade das pessoas”, afirmou Leite no evento.

