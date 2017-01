Governador Sartori participa do Pampa Debates

Governador José Ivo Sartori participou esta semana do Programa Pampa Debates, da TV Pampa, sob o comando de Paulo Sérgio Pinto. Fotos: Daniela Barcellos/Palácio Piratini.

“O maior líder de todos os gaúchos”. Foi assim que Paulo Sérgio Pinto iniciou o Pampa Debates que vai ao ar hoje (04), às 17h45, pela TV Pampa, entrevistando o governador do Estado, José Ivo Sartori. Ele fala no Programa deste novo momento que vive o RS, “uma situação nova, depois de um ano muito difícil para todo o País, para o Estado, municípios e para a sociedade”.

O governador José Ivo Sartori falou das medidas adotadas pelo pacote que foi aprovado recentemente pela Assembleia Legislativa, mencionou o trabalho do governo na reestruturação das estradas e aproveitamento do sistema hídrico. Segurança foi outro tema da pauta, além das perspectivas para 2017.

“Eu sou daqueles que acredito que é preciso plantar uma semente. E o governo encaminhou propostas novas pensando em dias melhores. Nunca se deve perder as esperanças. Acredito no processo de recuperação do Estado. Fizemos o que foi necessário”. Isso e muito mais pode ser visto no Pampa Debates, dentro da série Lideranças Gaúchas, que tradicionalmente no final do ano entrevista os grandes nomes do cenário local.

