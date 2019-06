Governo australiano oferece capacitação a agências de intercâmbio gaúchas

O governo australiano estará em Porto Alegre para promover um workshop de capacitação para os agentes de educação. O evento acontecerá na próxima terça-feira (25), no Hotel Sheraton, no bairro Moinhos de Vento. No local, haverá informações atualizadas sobre a Austrália e como estudar no país.

A ênfase será no sistema de educação australiano e as oportunidades e bolsas de estudos que a nação tem a oferecer aos brasileiros, como cursos de inglês, high school, profissionalizantes e superiores (graduação e pós), além de pesquisa.

A Coordenadora de Desenvolvimento de Negócios do Austrade em São Paulo, Laís Araújo, comenta que os participantes terão acesso a dados atualizados sobre a Austrália. “Vamos traçar um panorama que servirá de apoio para que os agentes orientem estudantes que buscam informações sobre o ensino australiano. Por se tratar de um país com alta procura, é uma oportunidade de se atualizarem sobre o cenário da educação local”, afirma Laís.

Atualmente, a Austrália é um dos destinos educacionais mais procurados por estudantes brasileiros. Dados recentes do Departamento de Educação do governo australiano indicam que aproximadamente 20,4 mil brasileiros utilizam o sistema educacional do país da Oceania.

Serviço

Evento: Workshop de capacitação para os agentes de educação

Data: 25 de junho, às 9h30

Local: Hotel Sheraton Porto Alegre

Endereço: R. Olavo Barreto Viana, 18 – Moinhos de Vento – Porto Alegre

