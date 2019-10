Governo autoriza a Caixa a reajustar os preços das apostas nas loterias; Mega-Sena custará R$ 4,50

O Ministério da Economia autorizou a Caixa Econômica Federal a aumentar os preços das apostas nas loterias. A Mega-Sena, que atualmente custa R$ 3,50, passará para R$ 4,50 – um aumento de 28,6%. O banco definirá a data em que os novos valores entrarão em vigor.

A portaria que autoriza o aumento, publicada nesta quinta-feira (31) no Diário Oficial da União, foi elaborada pela Secretaria de Avaliação, Planejamento, Energia e Loteria do ministério. O último reajuste no preço da aposta na Mega-Sena havia ocorrido em 2015, quando passou de R$ 2,50 para R$ 3,50.

Veja os novos valores: