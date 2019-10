Governo do Estado irá reestruturar edital de concessão para o zoológico de Sapucaia do Sul

O governo do Estado, por meio da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), confirmou, nesta segunda-feira (07), que não houve empresas interessadas na concessão do Parque Zoológico de Sapucaia do Sul. A licitação foi publicada no Diário Oficial em 22 de agosto, aberta a empresas nacionais e internacionais.

De acordo com a modelagem apresentada, o investimento privado precisaria ser de R$ 59 milhões, por um período de concessão de 30 anos, sendo que 70% das obras deveriam estar prontas em até três anos. O vencedor da concessão deveria manter o valor do ingresso da visitação em R$ 15 e promover a modernização do local. Para ampliar a receita, a empresa vencedora poderia investir em novas atrações.

O ganhador da licitação seria quem oferecesse a maior outorga. O governo seguirá com a busca por parceiros para a administração do parque. No entanto, diante da falta de propostas, o corpo técnico do governo avaliará algumas premissas da modelagem para republicação do edital, ainda sem data prevista.

