Por um descuido da equipe de mídia do governo de uma região do Paquistão, uma transmissão em uma rede social foi feita com um filtro em que os participantes aparecem com orelhas e focinhos de gato. A reunião de orientações à imprensa com secretários da província de Khyber Pakhtunkhwa, no Norte do país, aconteceu na última sexta-feira (14). O filtro permaneceu por algumas horas.