Governo do RS anuncia R$ 301,4 milhões em investimentos nas estradas gaúchas

Em evento no Palácio Piratini,o governador Eduardo Leite anunciou investimento de R$ 301,4 milhões para as rodovias estaduais do Rio Grande do Sul. Nesta segunda-feira (17), durante a divulgação dos recursos diponibilizados pelo estado e pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), também falou com a imprensa o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

Na ocasião, o governador voltou a destacar os problemas previdenciários do RS, que, segundo Leite, comprimem o orçamento e “limitam a capacidade de investimentos”. Ele destacou que, priorizou a melhoria de estradas pois afeta o desenvolvimento do estado.

“Temos um orçamento comprimido pelas dificuldades fiscais e, mesmo assim, estamos trabalhando muito fortemente para darmos respostas à nossa sociedade. Tivemos como prioridade, nos primeiros meses de governo, aquilo que mais nos toca, que é a saúde. Agora, depois de assistirmos muitas reclamações das condições das nossas estradas, vamos priorizar essa área”, disse o chefe do Executivo estadual.

Os trechos mais necessitados foram apontados por análises de técnicos do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Obras

Um dos focos será a duplicação da ERS-118. Serão investidos R$ 131 milhões, financiados pelo BNDES, na obra que é considerada prioritária pelo governo gaúcho. Até o momento, já haviam sido investidos mais de R$ 200 milhões nos serviços, estando cerca de 70% finalizados. Ao todo, são 21,5 quilômetros do entroncamento da 118 com a BR-116, em Sapucaia do Sul, até o entroncamento com a BR-290 (freeway), em Gravataí.

O restante, aproximadamente R$ 170 milhões, serão utilizados pelas 17 superintendências regionais do Daer, para: recuperação e conservação de rodovias estaduais e pontes, acessos municipais, sinalização, melhorias em vias urbanas por meio de convênios municipais, fiscalização de obras, equipamentos e veículos para o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM).

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância das parcerias. “Os passos futuros na área de infraestrutura de transportes dependem do governo do Estado, é claro, mas inegavelmente exigem, também, uma forte aliança de toda a sociedade para que encontremos, juntos, as soluções para o setor”, disse o gestor da pasta, citando o RS Parcerias, que incluirá as estradas atualmente sob gestão da EGR, e as concessões em andamento da RSC-287 e da ERS-324.

Confira aqui a apresentação feita pelo governo com os detalhes dos serviços.

