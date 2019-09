A Seplag (Secretaria de Planejamento, Orçamento e Gestão) celebra, nesta sexta-feira (13), acordo de cooperação com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A parceria permitirá que o Estado retome, a partir do compartilhamento da estrutura de dados, o cálculo do PIB (Produto Interno Bruto) trimestral e anual do RS e do PIB Municipal.

