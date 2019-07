Governo do RS quita salários de servidores que recebem até R$3.500 nesta sexta 

Nesta sexta-feira (12), o Tesouro do Estado quita a folha de junho para um novo grupo de servidores. Desta vez, serão pagos os salários de quem recebe salário líquido de até R$3.500. Com esse pagamento fica quitada a folha para 66,3% do funcionalismo do Poder Executivo, que representa 226.292 matrículas.

A próxima faixa salarial será paga na segunda-feira (15), quitando os salários de quem recebe até R$4 mil líquidos. Neste mesmo dia, o governo inicia o pagamento por parcelas para todos os servidores que recebem acima desse valor.

