O governo do Rio Grande do Sul depositou, na manhã desta quinta-feira (14), os salários de outubro dos servidores do Poder Executivo que recebem até R$ 1.700 líquidos, o que representa 35% dos vínculos.

Para os servidores que recebem acima desse valor, o governo efetuará novamente o pagamento parcelado, segundo a Secretaria da Fazenda. O primeiro depósito, no valor de R$ 700, está previsto para o dia 20 deste mês.