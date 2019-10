Governo gaúcho inicia pagamento de parcelas dos salários dos servidores que recebem acima de R$ 2.500

O governo do Rio Grande do Sul iniciou nesta quarta-feira (16) o pagamento das parcelas dos salários de setembro para os servidores do Executivo que recebem acima de R$ 2.500 líquidos.

O primeiro depósito, no valor de R$ 1.000, entrou nas contas dos trabalhadores na manhã desta quarta. A próxima parcela, no valor de R$ 3.350, está prevista para ser paga no dia 12 de novembro.

A quitação total dos vencimentos de setembro dos servidores gaúchos deve ocorrer no dia 13 de novembro, de acordo com a Secretaria Estadual da Fazenda.

