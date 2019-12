Rio Grande do Sul Governo inicia o pagamento parcelado dos salários de novembro dos servidores gaúchos

Por Redação O Sul | 13 de dezembro de 2019

Na quarta-feira, a Secretaria da Fazenda quitou os salários dos servidores que recebem até R$ 1.700 líquidos Foto: Marcos Santos/USP Imagens Alguns Estados já parcelam salários antes mesmo do efeito cascata. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governo do Rio Grande do Sul iniciou, nesta sexta-feira (13), o pagamento parcelado da folha de novembro dos servidores do Poder Executivo.

A primeira, no valor de R$ 1.150, foi depositada nas contas dos servidores que ganham acima de R$ 1.700 líquidos. As datas dos demais pagamentos serão confirmadas até o dia 16 de dezembro.

Na quarta-feira (11), a Secretaria da Fazenda quitou os salários dos servidores que recebem até R$ 1.700 líquidos, o que representa 34% dos vínculos.

