Governo pode autorizar consumidores a reabastecerem botijão de gás

Conforme o diretor-geral da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), Décio Oddone, afirmou nesta terça-feira (23), é possível que, em breve, o consumidor tenha a oportunidade de apenas reabastecer seu botijão de gás, em vez de comprar outro. A declaração foi feita durante apresentação do programa Novo Mercado de Gás do governo federal.

“Atualmente, não é possível comprar um botijão parcialmente cheio, prática que equivaleria ao motorista ser obrigado a encher todo o tanque do carro. Isso impacta particularmente as famílias de baixa renda, que chegam ao final do mês sem recursos para comprar um botijão completo. Assim, uma dona de casa pode ser levada a migrar para o carvão, a lenha e o álcool, correndo riscos e criando implicações para a saúde pública. Acidentes dessa natureza são frequentemente noticiados. A permissão do enchimento fracionado e a venda de botijões parcialmente cheios são analisadas”, disse o chefe da ANP.

Também seria possível, neste cenário, encher um botijão de uma marca, com gás vendido por outra, afirmou Oddone. As mudanças devem ser debatidas no final de agosto, pelo Conselho Nacional de Política Energética (CNPE).

