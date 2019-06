Governo pretende iniciar obras da PPP da Corsan em 2020

Conforme informou o secretário estadual do Meio Ambiente, Arthur Lemos, o governo deverá iniciar as obras da “PPP da Corsan” no início do ano que vem. O chamado Parcerias Público-Privadas (Project Finance PPPs), com prazo de 35 anos, deverá afetar cerca de 1,2 milhão de pessoas. Canoas é o único município inicialmente previsto para integrar o projeto que ainda não confirmou a adesão.

Com isso, o governo espera levar esgotamento sanitário a 87,3% das casas na região Metropolitana no prazo de 11 anos. Lemos também confirmou para agosto de 2019 a formalização do contrato de licitação para oito cidades da região Metropolitana: Alvorada, Cachoeirinha, Eldorado do Sul, Esteio, Gravataí, Guaíba, Sapucaia do Sul e Viamão.

