Rio Grande do Sul Governo quita os salários de dezembro dos servidores estaduais

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2020

Os salários dos servidores que recebem menos de R$ 5.500 já haviam sido quitados Foto: Marcos Santos/USP Imagens Os vencimentos dos servidores que recebem menos de R$ 5.500 já haviam sido quitados. (Foto: Marcos Santos/USP Imagens) Foto: Marcos Santos/USP Imagens

O governo do Rio Grande do Sul depositou, na manhã desta terça-feira (14), os salários dos servidores do Executivo que recebem acima de R$ 5.500 líquidos mensais.

Com esse pagamento, o Executivo quitou a folha de dezembro de todo o funcionalismo gaúcho. Os vencimentos dos servidores que recebem menos de R$ 5.500 haviam sido quitados na sexta-feira (10) e na segunda-feira (13).

