Governo vai fechar “escolas” do MST

O governo federal deverá desativar as “escolas” criadas dentro de acampamentos da organização denominada MST, Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. A boa notícia foi dada ontem pelo secretário Especial de Assuntos Fundiários, Luiz Antonio Nabhan Garcia.

Sem negociação

Garcia adverte que neste caso, não haverá nenhum tipo de negociação entre o governo e o MST, por uma razão simples: o movimento dos sem terra é “uma organização ilegal”. Ele justifica que “não dá para admitir escolas de marxistas, de leninistas, de bolivarianos, que ensinam crianças a invadir e cometer crimes”. No que depender de Garcia, não haverá nenhum tipo de negociação entre o governo e o MST.

Segundo ele, “o presidente da República alertou que teremos sérios problemas se dialogarmos com uma organização ilegal como o MST”.

Bebidas continuam fora dos estádios

Andou bem o governador gaúcho Eduardo Leite ao antecipar ontem o veto ao projeto de lei aprovado às presas pelo Legislativo no final de 2018, autorizando a venda e consumo de bebidas alcoólicas em praças esportivas.

Pareceres foram decisivos

Eduardo Leite ouviu pareceres da Brigada Militar, da Secretaria da Saúde, do Ministério Público e do próprio secretário da Segurança, o delegado de polícia Ranolfo Vieira. Todos coincidiram que além de ilegal, o projeto estimula a violência nas praças esportivas.

Lara começa a montar equipe

Futuro presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Luis Augusto Lara, do PTB, assume o cargo dia 1° de fevereiro, pelo acordo firmado com as bancadas. Ele já anunciou que Ivandre Medeiros será o Superintendente-Geral da Assembleia. Já ocupou, com destaque, o mesmo cargo na gestão do deputado e ex-senador Sérgio Zambiasi quando este presidiu o Legislativo.

A partir de segunda, presidente Mourão

Com a viagem do presidente Jair Bolsonaro, no final de semana, para Davos, na Suíça, e a cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia já agendada para o seu retorno, o vice Hamilton Mourão assume a Presidência durante 15 dias.

