Governo quer implementar projeto-piloto contra violência em cinco cidades do país

O governo federal deve implementar, em breve, um projeto-piloto interministerial para tentar reduzir os índices de criminalidade no país. A ideia é firmar convênios com estados e municípios para, juntos, atuarem nas cidades com altos índices de crimes violentos, criando e fortalecendo ações de segurança pública e de promoção social.

Desenvolvido pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), a fase de testes está prestes a ser colocada em prática. Entretanto, o ministro da Justiça e Segurança Pública Sérgio Moro ainda faz mistério quanto às primeiras cinco cidades que vão servir de modelo. Durante conversa com jornalistas, Moro não revelou quais municípios serão, mas, na sequência da reunião com os ministros da Cidadania, Osmar Terra; do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e da Educação, Ricardo Vélez, recebeu os governadores de Goiás, Ronaldo Caiado, e do Paraná, Ratinho Júnior. De acordo com o ministro, a iniciativa difere das medidas que constam no projeto de lei anticrime. A expectativa é de que elas sejam implantadas no segundo semestre deste ano.

