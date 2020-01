Celebridades Gracyanne Barbosa exibe bumbum sarado à milanesa e fã brinca: “Bacon fitness”

Por Redação O Sul | 27 de janeiro de 2020

Gracyanne já opinou sobre o tamanho avantajado do próprio bumbum. Foto: Reprodução/Instagram Gracyanne já opinou sobre o tamanho avantajado do próprio bumbum. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

Gracyanne Barbosa demorou, mas não deixou de presentear os seguidores no Instagram com mais uma belo registro dominical do corpão. No fim da noite, a morena tratou de compartilhar clique a bordo de biquíni fio-dental.

A musa posou de costas para a câmera e deixou o famoso bumbum na nuca em primeiro plano, devidamente coberto pela areia da praia, à milanesa. “Sempre há tempo para um #sundaybumday”, brincou na legenda.

Nos comentários, os fãs da beldade dispararam elogios divertidos. “Empanado de batata-doce”, disparou um internauta. “Toda areia da praia ficou nesse glúteo, migles”, acrescentou outra. “Bacon fitness”, brincou mais um.

Em entrevista recente ao TV Fama, Gracyanne surpreendeu ao opinar sobre o tamanho avantajado do próprio bumbum. Para a musa, as curvas poderiam ser um pouco mais discretas. “Acho desproporcional”, avaliou.

