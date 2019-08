Gramado apresenta os novos espetáculos do Natal Luz

Gramado já respira Natal. A a 34ª edição do Natal Luz tem início dia 24 de outubro e segue até o dia 12 de janeiro de 2020. Na terça-feira (30), a Gramadotur recebeu na Caza Wilfrido a imprensa, autoridades e convidados para contar as muitas novidades e atrações entre grandes shows, espetáculos musicais, desfiles, paradas, concertos, teatro e música em mais de 500 apresentações o evento deste ano.

Atraindo mais de dois milhões e meio de turistas todos os anos, o evento ratifica

a força e dedicação da comunidade local para recepcionar seus visitantes. São

centenas de artistas – bailarinos, cantores, músicos, atores, produtores e

diretores – que aliam talento e inspiração transformando Gramado em uma cidade

mágica para a temporada de Natal que dura 81 dias. Com investimentos feitos

pela Gramadotur, o evento visa oferecer a oportunidade de mostrar que “Aqui

a Magia é Real”.

O Natal Luz terá três diretores artísticos para comandar os grandes espetáculos.

Sérgio Korsakoff dirige o “ILLUMINATION”, o novo show do Lago, Davi de Souza

comanda o “DESFILE – A MAGIA DO NOEL”, e Fabrício Ghomes está a frente de dois espetáculos, o teatro musical “A LENDA DO BOSQUE DE NATAL”e o “SHOW DE ACENDIMENTO”, todos com a missão de garantir a participação empolgada e emocionante do público, reunindo famílias e proporcionando alegria e diversão dignas do legítimo espírito natalino.

Entre os espetáculos gratuitos, estão a Parada de Natal, Vila de Natal, Tannenbaumfest, Árvore Cantante, shows da Rua Coberta e a Trupe de Natal. O destaque na programação gratuita é o tradicional Show de Acendimento, um espetáculo teatral que acontece diariamente às 20 horas em frente ao Palácio dos Festivais, no centro da cidade de Gramado e reunindo milhares de pessoas a cada apresentação.

A decoração das ruas e avenidas de Gramado será novamente uma atração à parte.

Cláudia Casagrande, Diretora de Decoração do Natal Luz, afirmou que “a decoração

natalina tem a responsabilidade de inserir o espírito de natal na cidade. Este

ano trabalhei um conceito lúdico e também o religioso, será um natal tradicional

e elegante. O Lúdico nos remete a doçura da infância onde o Papai Noel faz

com que acreditamos em nossos sonhos. O religioso, representado por anjos,

são responsáveis por nos proteger, são os mensageiros de Deus”, comentou.

A decoração da cidade será este ano ampliada, nesta ampliação está toda a extensão

da Av. das Hortênsias, da Rótula da Rua São Pedro até a rotatória próximo ao

pórtico de entrada da cidade via Nova Petrópolis.

