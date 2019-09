“Grande conquista!” Andressa Urach comemora primeiro diploma

View this post on Instagram

Estou tão feliz que queria compartilhar com vcs! Meu primeiro diploma que consegui concluir na vida, agora sou oficialmente produtora executiva de Rádio e TV. @etec_radioetv Sempre comecei as coisas e nunca terminava 😞, já comecei e parei tantas coisas na vida😓… e era muito frustrada por isso. Afinal estou com 31 anos e eu nunca tinha me formado em nada porque nunca soube exatamente o que queria ser… Pode parecer bobo para você, mas para mim é uma grande conquista terminar algo que comecei 🤗. Hoje vejo que: * Nunca é tarde para começar. * Se a gente não acreditar na gente ninguém vai. * Devemos perseverar apesar das dificuldades. * Conhecimento nunca é demais. Agora vamos buscar o diploma de Locutor. 😃 #SenhorJesusMudouaMinhaHistória Em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra. 🙏 Isaías 61:7