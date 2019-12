Grazi Massafera e Caio Castro terão dias de descanso e comemoração juntos. O casal, que ainda não assumiu publicamente o relacionamento, vai passar o Réveillon na Praia dos Carneiros, em Pernambuco, onde já estão hospedados em uma casa de frente pro mar.

De acordo com o jornal “Extra” de sábado (28), Grazi negociou uma folga de cinco dias nas gravações da novela “Bom Sucesso” para acompanhar o namorado – como já vem sendo chamado entre os amigos – na viagem. Para deixar o encontro ainda mais romântico, a artista também não estará com a filha, Sofia, de 7 anos. A menina viajou recentemente para a Califórnia, nos Estados Unidos, na companhia do pai, Cauã Reymond, e de Mariana Goldfarb, que mantém um bom relacionamento com Grazi.

Depois de Grazi Massafera conhecer a mãe de Caio Castro, que aprovou o novo relacionamento do filho, ao que tudo indica o ator também já convive com a filha da atriz, Sofia. Na véspera de Natal, os artistas passearam com a menina e foram flagrados por fãs. Na ocasião, Caio usava uma blusa do Mickey e Sofia uma tiara com orelhinhas da Minnie.

Grazi Massafera e Caio Castro já se conheciam dos bastidores de novelas e programas de TV e também já participaram de eventos juntos. Mas o primeiro beijo do casal aconteceu durante a festa de aniversário de 48 anos de Luciano Huck, no início de setembro. De lá pra cá, quase 4 meses depois, eles já foram clicados juntos no Rock in Rio, quando dispensaram a área Vip para fugir dos flashes, já trocaram comentários nas redes sociais, Caio já mandou beijo para Grazi em programa de TV, mas ainda assim sempre dão um jeito de desconversar quando o assunto é o relacionamento do casal. Em entrevista a Giovanna Ewbank, Caio explicou: “Rótulos limitam”.

Foto

Neste domingo (29), a modelo Maria Thereza Fragoso postou uma imagem da sua turma de amigos na Praia dos Carneiros. Entre os amigos, Grazi e Caio juntos.

Os dois passaram o Natal separados e se reencontraram nesse domingo. A filha de Grazi, Sofia, viajou com o pai, Cauã Reymond, e a madrasta, Mariana Goldfarb, para os EUA.

Sandra Castro, mãe do galã, e Andrea Castro, tia e madrinha, estão na viagem.

Andrea, inclusive, publicou foto de todos com a legenda: “Que turma”. No Instagram, usou a hashtag “família”. O fã-clube do casal aprovou o clique e passou a chamá-la de “tia”. “Titia maravilhosa liberou as fotos”, escreveu a seguidora identificada apenas como Jeane. “Real oficial”, comentou Natalia Nunes sobre o romance.