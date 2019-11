Notas Mundo Grécia “fechará as portas” a imigrantes sem direito a asilo, diz premiê

Por Redação O Sul | 22 de novembro de 2019

A Grécia quer “fechar as portas” a imigrantes sem qualificação para receber asilo, no sinal mais recente de endurecimento contra postulantes a asilo desde uma nova disparada no número de recém-chegados. O primeiro-ministro Kyriakos Mitsotakis disse que aprovou a contratação de 400 guardas na divisa terrestre da Grécia com a Turquia e outros 800 guardas para suas ilhas.

