Grêmio aguarda exames para garantir presença de Geromel no Chile

Após o empate com o São Luiz, pelo jogo de ida das semifinal do Gauchão, o Grêmio volta às atenções para disputa da Copa Libertadores. Na quinta-feira, o time encara o Universidad Católica, no Chile. Para o confronto válido pela Copa Libertadores, a principal preocupação do técnico Renato está na defesa. Pedro Geromel não tem presença confirmada e Paulo Miranda está fora da viagem.

Dos zagueiros, apenas Walter Kannemann tem presença confirmada. Geromel ainda realizará exames para saber se tem condições para estar com a delegação que viaja para o Chile, nesta terça-feira. “O Geromel tem um edema na coxa direita. Está fazendo tratamento. Amanhã será reavaliado para saber se tem condições de começar a trabalhar no campo. Estamos torcendo para contar com ele na quinta”, declarou o médico do Grêmio, Márcio Dornelles, após o empate em Ijuí.

O médico gremista também afirmou que Paulo Miranda seguirá realizando tratamento e é baixa para a partida contra o chilenos:“Paulo Miranda está em uma fase anterior de tratamento. Esta fora (da partida de quinta-feira, contra o Universidad Católica)”.

Marcelo Oliveira, que também integra a lista do DM, é o caso mais grave. O jogador sofreu ruptura em três ligamentos do joelho e precisará passar por cirurgia. Ainda não há previsão de recuperação do jogador, mas o tempo estimado neste casos é de seis meses.

