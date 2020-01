Esporte Grêmio de transição vence o Juventude antes da Recopa

Por Redação O Sul | 15 de janeiro de 2020

Ferreira foi autor de um dos gols e destaque do jogo-treino Foto: Rodrigo Fatturi | Grêmio Foto: Rodrigo Fatturi | Grêmio

Enquanto os titulares se preparam para o Gauchão, o time de transição do Grêmio se prepara para a disputa da Recopa Gaúcha diante do Pelotas, domingo, às 16h. Para isso, os atletas comandados por Thiago Gomes encararam o Juventude, hoje, em Flores de Cunha e venceram por 2 x 0, gols de Ferreira e Da Silva.

Na atividade, os jogadores promessas da base gremistas e que atuaram na última rodada do Brasileirão de 2019 estiveram em campo. Nomes como Ferreira, Frizzo, Darlan e Rodrigues estiveram em campo. Confira as escalações do Grêmio nos dois tempos do jogo:

1º tempo: Brenno; Felipe, Ruan, Rodrigues e Guilherme Guedes; Jhonata Varela e Frizzo; Jhonata Robert, Patrick e Ferreira; Isaque.

2º tempo: Brenno (Guilherme Boer); Kevin, Emanuel, Lucas Araújo e Jefferson; Victor Bobsin e Frizzo; Guilherme Azevedo, Hernandes e Léo Chú; Da Silva.

O time de transição seguirá os treinamentos em Eldorado até a viagem para zona sul do estado.

