Grêmio e Atlético-MG entram em “leilão” por Luciano, do Fluminense

Esta segunda-feira (22) poderá ser decisiva para o Grêmio na negociação para a vinda do atacante Luciano. O clube está em tratativas no Rio de Janeiro para concluir a contratação junto ao Fluminense. Contudo, a diretoria do clube gaúcho enfrenta a concorrência do Atlético-MG, que também está na disputa pelo negócio.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, nesta manhã ocorre uma reunião junto a dirigentes do Fluminense, clube ao qual Luciano está emprestado até 30 de junho de 2021. O jogador pertence ao Leganés, da Espanha. O encontro, que definirá o futuro do atleta, será realizado com dirigentes do Grêmio e Atlético.

O clube espanhol tem interesse na negociação do passe integral do jogador de 26 anos, estipulado em 2,5 milhões de euros. Mas não está descartado que um eventual negócio possa ocorrer em parcelas, com aquisição inicial de 50% do direitos. A proposta inicial do Grêmio é por metade da parte econômica do atacante.

Em entrevista após o clássico grenal, no último sábado, o vice de futebol, Duda Kroeff, no clássico grenal, admitiu avanço na negociação mas fez menção para algumas barreiras: “Temos algumas dificuldades ainda para trazer o Luciano. Dificuldades de dinheiro. Negócio não está tão adiantado. Se não der ele, vamos buscar outro.”

No Flu desde 2018, Luciano é o artilheiro do time na temporada. São 15 gols marcados em 31 partidas disputadas..

