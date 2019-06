Grêmio encaminha renovação de contrato com atacante da base

*Valéria Possamai

inda nesta tarde desta sexta-feira (21), o atacante Da Silva deve assinar a ampliação de vínculo com o Grêmio. Destaque nas categorias de base, o jovem está subindo para o time profissional e integrará os treinamentos do principal a partir da reapresentação, na próxima segunda-feira (24).

Além de Da Silva, outros dois jovens serão integrados as atividades do time profissional. Trata-se do atacante Guilherme Azevedo e do lateral-esquerdo Guilherme Guedes.

Atualmente, Da Silva tem contrato com o tricolor até este ano. O time gaúcho busca ampliar o vínculo já prevendo o assédio de outros time. O Grêmio possui 70% dos direitos econômicos do jogador.

Leia mais: Montoya aceita investida do Racing e está de saída do Grêmio

*estagiária sob supervisão de Marjana Vargas

Deixe seu comentário: