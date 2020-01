Grêmio Grêmio encaminha venda do atacante Guilherme, destaque no Sport

Por Redação O Sul | 8 de janeiro de 2020

Jogador irá atuar no exterior Foto: (Anderson Stevens/Sport Club do Recife) Foto: (Anderson Stevens/Sport Club do Recife)

O Grêmio está encaminhando a venda de Guilherme, destaque do Sport na disputa da Série B. O negócio envolvendo o atacante está em fase final e o destino ainda é mantido em sigilo. O que se sabe é que o atleta atuará fora do Brasil. Aos 24 anos, o jogador que chamou a atenção de clubes do futebol brasileiro, já demonstrou desejo em atuar especialmente no futebol europeu.

De acordo com informações da Rádio Grenal, o valor que será pago no negócio está dentro do esperado, ou seja, algo em torno de 2 milhões de dólares. O atacante tinha contrato com o Grêmio até o fim deste ano.

Antes de chegar ao Sport, Guilherme já vinha de empréstimos da Chapecoense e Coritiba. Em 2017, foi um dos destaques do Botafogo, atuando em 62 jogos pelo clube.

