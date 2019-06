Grêmio enfrenta o Bahia, em Salvador; confira como foi o primeiro tempo

O Grêmio enfrenta o Bahia neste sábado (1º), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontece desde às 19h, no Estádio Pituaçu, em Salvador. Até o momento, no Brasileirão, o Bahia teve três vitórias, dois empates e duas derrotas, campanha melhor que a do tricolor gaúcho, que aparece na tabela com apenas uma vitória, três empates e três derrotas.

A equipe de Renato Portaluppi entra em campo com diversos desfalques: Paulo Miranda, Kannemnann, Alisson, Cortez e Luan, estão lesioandos; Matheus Henrique e Everton treinam com a seleção brasileira para a Copa América; e o capitão Maicon nem viajou a Salvador, poupado. Assim, Rodriguez e Felipe Vizeu, por exemplo, voltam a ter oportunidade como titulares.

Porém, ficou nítido durante o primeiro tempo do confronto que faltou para o Grêmio a química do grupo habituado a jogar junto. Já aos 4 minutos, Jean Pyerre serviu Montoya, que poderia ter aberto o marcador para o Tricolor, mas não conseguiu fazer. Ainda na primeira metade desta etapa, outra chance de gol pro time visitante, novamente saída dos pés de Jean Pyerre. O meia cruzou, colocando a bola na cabeça de Geromel, que acabou mandando para fora.

O Bahia mantinha mais a bola, o que também não significava melhor desempenho. Apesar de chegar bem por algumas vezes, faltou qualidade ao time da casa. Quem se destacou na equipe foi o goleiro Douglas Friedrich. Na segunda metade do primeiro tempo, aos 33, Pepê tentou chegar à meta de Douglas, mas não conseguiu marcar o gol. O tricolor baiano revidou, aos 36 minutos, mas a defesa gremista tirou a boal da área.

Mesmo após os três minutos de acréscimo e uma cobrança de falta para cada lado, o confronto segue 0 a 0, no Pituaçu, em Salvador.

