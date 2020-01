Grêmio Grêmio faz contato oficial por atacante Pedro e recebe aceno positivo da Fiorentina

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

O atacante de 22 anos tem contrato com o clube italiano até 2023 Foto: (Divulgação/Fiorentina) Foto: (Divulgação/Fiorentina)

O Grêmio segue se movimentando no mercado de transferência em busca de reforços. O nome da vez é Pedro, ex-Fluminense e que atualmente está na Fiorentina. O tricolor já fez um contato oficial em busca da contratação do atacante. Em resposta, os italianos acenaram de forma positiva pelo negócio. A informação é da Rádio Grenal.

Conforme apurou a reportagem da Rádio Grenal, as conversas têm avançado e os clubes já estão em tratativas no intuito de realizar a negociação. Contudo, o tricolor ainda precisa lidar com a concorrência do mercado.

O atleta de 22 anos tem contrato com o clube até 2023. Desde a chegada em setembro de 2019, soma apenas quatro jogos e nenhum gol marcado.

Interesse em Walter Kannemann

Vale lembrar que recentemente o nome do zagueiro tricolor Walter Kannemann apareceu como alvo da própria Fiorentina. De acordo com as informações do portal Calcio Mercato, o clube já possui contato com os representantes do argentino e pode oficializar uma proposta ao Grêmio de desembolsar 6 milhões de euros.

Aos 28 anos, Kannemann tem contrato com o tricolor até dezembro de 2022 e multa rescisória gira em torno de € 10 milhões de euros, cerca de R$ 45 milhões.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Voltar Todas de Grêmio

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário