Grêmio inicia decisão pelas oitavas da Libertadores; confira a provável escalação

Na noite desta quinta-feira (25), Grêmio e Libertad iniciam a disputa pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América. O duelo entre brasileiros e paraguaios ocorre às 21h30, na Arena. O jogo de volta ocorre na próxima semana no Paraguai.

Para a primeira a partida, o técnico Renato Portaluppi não deve promover novidades na escalação. A tendência é de repetição de time que conquistou a classificação diante no Bahia, na Copa do Brasil. A provável escalação tem: Paulo Victor; Leonardo Gomes, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre, Everton; André.

Ingressos

Para a primeira decisão em casa, 37 mil torcedores são esperados no recinto tricolor. Vale lembrar que, no dia da partida não venda de entradas nas bilheterias do estádio. Os ingressos só poderão ser adquiridos pelo site arenapoa.com.br.

Transmissão

Acompanhe a Jornada Esportiva de Grêmio x Libertad pela Rádio Grenal, FM 95,9.

