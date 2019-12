Grêmio Grêmio mira jogador do Santos para reforçar a lateral-direita

Por Redação O Sul | 10 de dezembro de 2019

Víctor Ferraz é o nome da vez no tricolor Foto: (Ricardo Saibun /Santos FC) Foto: (Ricardo Saibun /Santos FC)

Depois da saídas de Léo Moura e Rafael Galhardo, o Grêmio já mira reforços para a sua lateral-direita. O mais novo nome no radar é Victor Ferraz, jogador do Santos. Aos 31 anos, o atleta tem contrato com o clube paulista por mais duas temporadas.

De acordo com a informação do Uol Esporte, apesar do vínculo extenso, o Santos aceitaria negociar o lateral-direito. Contudo, de acordo com as informações divulgadas, o clube ainda não vê “consistência” na investida gremista.

Victor Ferraz está na Vila Belmiro desde junho de 2014. Nesta temporada, disputou 48 jogos e marcou um gol.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

