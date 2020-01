Grêmio Grêmio recebe negativa do Bahia por Gregore

Por Redação O Sul | 6 de janeiro de 2020

O time baiano considerou baixo o valor oferecido pelo jogador Foto: (Felipe Oliveira/Divulgação/E.C. Bahia) Foto: (Felipe Oliveira/Divulgação/E.C. Bahia)

Na busca pela contratação de mais um volante, mesmo após o anúncio de Lucas Silva, o Grêmio teve a proposta recusada pelo Bahia, na intenção da contratação de Gregore. O jogador é um pedido do técnico Renato Portaluppi. A informação é da Rádio Grenal.

O time baiano considerou baixo o valor oferecido pelo jogador. Além disso, na busca pelo negócio, o Grêmio também terá a concorrência de outros clubes brasileira. O Palmeiras, Vanderlei Luxemburgo também aparece no páreo pelo atleta.

Mesmo após o anúncio de Lucas Silva, o tricolor busca mais um reforço para a posição. A procura por um volante surge em virtude de duas situações. A primeira delas é por conta da ausência de dois titulares da posição já no início da temporada. Maicon passará por cirurgia para tratamento do joelho e será baixa por um período já no início de 2020. O mesmo acontece com Matheus Henrique, que estará com a Seleção Olímpica e será desfalque nas primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. A segunda é por conta da saída de Rômulo, que não teve o vínculo renovado e foi devolvido ao Flamengo.

