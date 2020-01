Esporte Grêmio se manifesta sobre a situação de Jean Pyerre

Por Redação O Sul | 20 de janeiro de 2020

Foto: Grêmio

Jean Pyerre, meia de 21 anos, foi um dos principais destaques do Grêmio em 2019. No entanto, uma lesão grave tirou o jovem de ação no mês de setembro, inclusive, das partidas decisivas na Copa Libertadores.

Quatro meses depois, o atleta segue de fora dos gramados, mas, nesta segunda-feira (20), todas as partes envolvidas se manifestaram através de notas oficiais, na tentativa de dar explicações ao torcedores gremistas sobre o que está acontecendo com o meia. O Grêmio destacou que Jean Pyerre teve uma melhora no mês de outubro e recebeu alta em novembro, mas teve um regresso no retorno deste ano.

Já a nota oficial do atleta junto da assessoria particular, manifestada através das redes sociais, falou sobre o diagnóstico da lesão que, inicialmente, foi reconhecida como grau 2. Posteriormente, depois de novos exames e lesões, foi apontada uma lesão de grau 3. O texto ainda fala sobre sessões de fisioterapia realizadas em três turnos no mês de novembro.

Nota oficial do Grêmio:

O atleta Jean Pyerre sofreu uma lesão muscular extensa da coxa direita no dia 20/09/2019.

Apresentou uma boa recuperação, porém, no final do mês de outubro, os exames de controle de imagem mostraram que a cicatrização ainda não estava completa.

Tendo uma excelente evolução, recebeu alta do Departamento Médico no final do mês de novembro, e iniciou trabalhos de transição com a preparação física.

No retorno das férias, apresentou regressão com alterações cicatriciais e atrofia muscular, além de pequeno edema no exame de imagem. Desde então, vem realizando trabalhos específicos com a fisioterapia e preparação física.

A expectativa é que, brevemente, retornará às suas atividades normais com o grupo principal.

