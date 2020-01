Futebol Grêmio x Pelotas: disputa pelo título da Recopa Gaúcha é na Boca do Lobo; acompanhe

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2020

Estádio Boca do Lobo, em Pelotas (RS) Foto: Divulgação Estádio Boca do Lobo, em Pelotas (RS). (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio visita o Pelotas neste domingo (19), às 16h, na Boca do Lobo, pela Recopa Gaúcha. O Tricolor não traz o seu time principal, mas vale título.

A estreia do Grêmio na temporada 2020 acontece sem o Renato Portaluppi. O Tricolor irá entrar em campo em busca da taça e com a equipe de transição.

Ainda em meio a pré-temporada, o clube demitiu sete profissionais e viveu momento de polêmica por conta das declarações do presidente Romildo Bolzan e do zagueiro Kannemann, que criticou as mudanças na comissão técnica.

À frente da equipe neste domingo estará Thiago Gomes, comandante do time de transição.

Já o seu adversário, o Pelotas, chega em campo pela Recopa Gaúcha com três amistosos realizados, visando além da disputa pela taça, também o Gauchão de 2020.

Campeão da Copa Seu Verardi (motivo que o leva a decidir a Recopa com o Grêmio), o time reforçou o elenco com oito contratações, como o meio-campista Felipe Guedes e o atacante Tadeu.

O clube confia na evolução da equipe com a continuidade do técnico Antônio Picoli.

Escalações

Pelotas – Douglas; Osvaldir, Felipe Chaves, Negretti e Juliano Tatto; Felipe Guedes e Mateus Santana; Juliano, Hugo Sanches e Jean Roberto; Hugo Almeida. Técnico: Antonio Picoli.

Grêmio – Brenno; Felipe, Ruan, Rodrigues e Guilherme Guedes; Varela, Darlan, Jonatha Robert, Patrick e Ferreira; Isaque. Técnico: Thiago Gomes (interino).

Arbitragem: Daniel Nobre Bins, auxiliado por Mauricio Coelho Silva Penna e Andre da Silva Bitencourt.

