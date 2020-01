Acontece Grupo Cisne Branco participa pela segunda vez consecutiva do Porto Verão Alegre

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

Após o sucesso em 2019, o Grupo Cisne Branco estará participando novamente da programação do Porto Verão Alegre. Desta vez, a novidade é a inclusão do Catamarã de Passeio do grupo, o Bela Catarina, entre as atrações.

A programação inicia no dia 13 de janeiro, quando pela primeira vez o Porto Verão Alegre navegará pelas ilhas e zona sul, guiado pelo ator Oscar Simch, responsável por empregar um maior cunho artístico e cultural ao passeio turístico.

Partindo do atracadouro do Gasômetro, o Catamarã Bela Catarina percorrerá algumas das principais ilhas do Delta do Jacuí, proporcionando uma paisagem única do grande arquipélago existente defronte ao Centro da Metrópole. A navegação também mostrará a zona sul da cidade, passando pela nova Orla, avistando prédios históricos, Museu Iberê Camargo, BarraShoppingSul até chegar próximo aos clubes náuticos no Bairro Assunção. O passeio seguirá ocorrendo na programação do Porto Verão Alegre, durante todas as segundas-feiras de janeiro e fevereiro até o dia 10.

Já em 16 de janeiro, o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco receberá o Sex-Teto, formado por Lucas Krug, Léo Ferlauto, Cintia Ferrer, Heloísa Palaoro, Norton Goettems e Néstor Monastério. O espetáculo apresenta uma pequena parábola contemporânea, ficção extraída dos mais complexos conflitos dos homens.

A programação segue no dia 23 de janeiro, com o Sarau Voador no Barco Cisne Branco, em especial em homenagem ao artista Belchior. Com o tema “Apenas um Rapaz Latino-Americano”, Deborah Finocchiaro e Roger Lerina recebem o jornalista Juarez Fonseca e o músico Lico Silveira. O artista visual Alexandre Carvalho fará pintura ao vivo durante o evento.

Em 06 de fevereiro o Espaço Cultural Flutuante Cisne Branco recebe o espetáculo Seres Imaginários, que traz ao palco histórias bem humoradas vividas pelo ator, diretor e músico Néstor Monasterio. Memórias inusitadas conduzidas pela poética das canções permitem um olhar atento sobre os aspectos políticos e sociais que não respeitam fronteiras na cultura latino-americana. Além de Néstor, Léo Ferlauto (piano e voz) e Lucas Krug (Percussão e voz) executam os temas ao vivo.

Encerrando a programação do Porto Verão Alegre nas embarcações do Grupo Cisne Branco, no dia 13 de fevereiro quem se apresenta a bordo é a Trabalhos Espaciais Manuais (TEM), uma pequena orquestra de música popular. A banda desenvolve sua sonoridade através do formato baile-show, onde estilos como o samba, funk, jazz e o acrobata são misturados em uma atmosfera dançante.

Os ingressos estão disponíveis nos pontos de venda do Barco Cisne Branco no Shopping João Pessoa (3o piso), Lindóia Shopping (térreo) e Cais do Porto (Armazém B3). As vendas também ocorrem pela internet, no site do Porto Verão Alegre.

Confira o serviço da programação do Porto Verão Alegre nas embarcações do Grupo Cisne Branco

Passeio guiado por Oscar Simch

Data: Segundas-feiras de janeiro e fevereiro, (13, 20 e 27 de janeiro e 03 e 10 de fevereiro)

Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart 551)

Horário de embarque: a partir das 17h30

Horário de saída: 18h

Horário de retorno: 19h30

Valores: R$ 40,00, com meia-entrada por R$ 20,00

Sex-teto no Barco Cisne Branco

Data: Quinta-feira, 16 de janeiro

Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart 551)

Horário de embarque: a partir das 19h

Horário de saída: 20h

Horário de retorno: 22h30

Valores: R$ 60,00, com meia-entrada por R$ 30,00

Sarau Voador no Barco Cisne Branco

Data: Quinta-feira, 23 de janeiro

Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart 551)

Horário de embarque: a partir das 19h

Horário de saída: 20h

Horário de retorno: 22h30

Valores: R$ 60,00, com meia-entrada por R$ 30,00

Espetáculo Seres Imaginários no Barco Cisne Branco

Data: Quinta-feira, 06 de fevereiro

Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart 551)

Horário de embarque: a partir das 19h

Horário de saída: 20h

Horário de retorno: 22h30

Valores: R$ 60,00, com meia-entrada por R$ 30,00

Espetáculo Trabalhos Espaciais Manuais (TEM) no Barco Cisne Branco

Data: Quinta-feira, 13 de fevereiro

Local: Atracadouro do Gasômetro (Av. João Goulart 551)

Horário de embarque: a partir das 19h

Horário de saída: 20h

Horário de retorno: 22h30

Valores: R$ 60,00, com meia-entrada por R$ 30,00

