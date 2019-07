Representantes dos países-membros do Grupo de Lima se reuniram na terça-feira (23) no Palácio San Martín, em Buenos Aires, para discutir a crise da Venezuela. Em declaração oficial, os países renovaram seu apoio ao autoproclamado presidente interino do país, Juan Guaidó, e destacaram sua liderança na luta por recuperar a democracia por meio da celebração de eleições livres.

Deixe seu comentário: