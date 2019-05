O Grupo de Lima, que apóia a oposição na Venezuela, vai se reunir na Guatemala em 6 de junho, afirmou a ministra de Relações Exteriores do Canadá, Chrystia Freeland. O grupo de cerca de doze países, que inclui o Brasil, reconhece o chefe da oposição venezuelana, Juan Guaidó, como líder legítimo do país e exige a renúncia do presidente Nicolás Maduro.

Deixe seu comentário: