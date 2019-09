Grupo Fertipar conquista posição no ranking entre as Maiores e Melhores Empresas do País

A Fertilizantes Piratini Ltda, ganha destaque no cenário nacional, saltando da 173ª posição – obtida em 2018 – para a 144ª (Agronegócio) segundo o último ranking da Revista Exame, As 1000 Maiores e Melhores Empresas do Brasil. Com um faturamento na ordem de 1.237,8 bilhão de reais, a empresa obteve um lucro líquido legal de 21,5 milhões. Sob a tutela dos sócios José Claudino dos Santos e João Mário Darós, a Piratini conta hoje com quatro unidades fabris, sendo duas na Capital e outras duas em Rio Grande, com a equipe de mais de 400 colaboradores.

Mário Darós aponta que a posição conquistada no ranking se dá “pelo acompanhamento da empresa ao crescimento da agricultura gaúcha”. O atendimento aos produtores e acompanhamento ao campo, somado a qualificação da equipe pontuam a atuação da Fertilizantes Piratini, ao longo de sua trajetória, iniciada nos anos 1990, quando a empresa passou a oferecer fertilizantes para todas as culturas e os melhores serviços ao produtor rural. “Nosso crescimento foi acima da expectativa”, reitera Darós, sinalizando que no próximo ano a Piratini deverá permanecer neste patamar, com participação de aproximadamente 20% no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Criado há mais de 40 anos pela Editora Abril, o anuário tornou-se um amplo e confiável retrato do ambiente empresarial brasileiro. O levantamento se fundamenta no balanço das empresas, relativo ao exercício anterior, além de dados oficiais.

As empresas ranqueadas foram avaliadas conforme critérios de excelência empresarial, desenvolvidos pelo ranking Melhores & Maiores: uma ponderação de resultados obtidos em crescimento das vendas, lucro, patrimônio, rentabilidade, capital circulante líquido, liquidez geral, endividamento, riqueza criada, número de empregados, riqueza criada por empregado, salários e encargos, tributos, controle acionário, exportação e EBITDA, abreviatura da expressão inglesa que significa lucro antes de descontar os juros, os impostos sobre o lucro, a depreciação e a amortização. (Clarisse Ledur)

