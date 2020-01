Acontece Grupo Reeducação Alimentar aborda metas alimentares para 2020

Por Redação O Sul | 10 de janeiro de 2020

A atividade é voltada para clientes da Unimed Porto Alegre, por meio do Programa Viver Bem Foto: Banco/schantalao Foto: Banco/schantalao

Traçar metas para o próximo ano auxilia na organização diária. E quando se trata de alimentação, não é diferente. Ter foco e objetivos alimentares ajuda a manter o hábito de boas escolhas na cozinha. Para orientar os interessados, o Grupo Reeducação Alimentar do Programa de Alimentação do Viver Bem, da Unimed Porto Alegre, promove duas edições da atividade que aborda o tema. A primeira acontece no dia 14 de janeiro, às 16h30, no Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS). Já a segunda será realizada em 21 de janeiro, às 10h, no Conjunto Comercial Canoas (Avenida Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116)

Mudar os hábitos alimentares não é tarefa fácil. Mas com planejamento e organização é possível manter uma alimentação saudável. A atividade será gratuita e exclusiva para clientes, titulares e dependentes da Unimed Porto Alegre e para participar é preciso realizar inscrição pelo 4004-2040, opção 6, ou em unimedpoa.com.br/blogviverbem.

Agenda completa de janeiro/Grupo Reeducação Alimentar – traçando metas para 2020/ 14 de janeiro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ das 16h30 às 17h30

Grupo Reeducação Alimentar/ 21 de janeiro/ Conjunto Comercial Canoas (Avenida Getúlio Vargas, 5.600 – BR-116) / das 10h às 11h

Oficina de Preparações Saudáveis/ sobremesa nutritiva/ 22 de janeiro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ das 11h às 12h

Grupo Reeducação Alimentar/ 28 de janeiro/ Espaço Viver Bem (Rua Miguel Tostes, 823 – Rio Branco – Porto Alegre/RS)/ das 16h30 às 17h30

