Grupos estudantis e sindicais protestam contra o governo no feriado da Independência

As comemorações do 7 de setembro, neste sábado, também foram marcadas por protestos de grupos estudantis e movimentos sociais e sindicais em vários pontos do Brasil. Pelo menos 21 cidades de 12 estados e do Distrito Federal tiveram atos de “grito dos excluídos”, denominado assim por pessoas contra o governo.

As principais pautas abordavam críticas diretas à presidência, ao desmatamento na Amazônia, aos cortes na educação e em defesa da liberdade de Lula. Pessoas usaram roupas pretas, conforme combinado pelos movimentos sociais e grupos de estudantes liderados pela União Nacional dos Estudantes (UNE) e União Brasileira de Estudantes Secundaristas (Ubes).

Não teve chuva que segurasse a galera de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A luta não para, faça chuva ou faça sol! #LutaPeloBrasil#Dia7DePreto pic.twitter.com/IlCa2oQTKl — UBES (@ubesoficial) September 7, 2019

Em Recife, o povo foi às ruas denunciar o desgoverno de Bolsonaro.#LutoPeloBrasil #Dia7DePretoNaRua Fotos: @iMatheusAlves | CUCA da UNE pic.twitter.com/9EkTfZWAZo — UNE (@uneoficial) September 7, 2019

